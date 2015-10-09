Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Вчера 23:32
 

Одна шайба в овертайме решила исход матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии

Одна шайба в овертайме решила исход матча "Барыса" в КХЛ ©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" уступил минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась в Минске. В основное время матча заброшенных шайб не было. Определение победителя произошло в овертайме. Победную шайбу на 64-й минуте забросил динамовец Сэм Энес.

Таким образом, "Барыс" потерпел третье поражение подряд в этой выездной серии. Ранее астанчане уступили магнитогорскому "Металлургу" (5:1) и "Северстали" (3:2).

В следующем матче, "Барыс" сыграет в Астане с "Ак Барсом".


