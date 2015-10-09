Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КХЛ
Сегодня 21:52
 

"Барыс" в драматичном матче КХЛ уступил "Северстали"

  Комментарии (1)

Поделиться
"Барыс" в драматичном матче КХЛ уступил "Северстали" ©ХК "Барыс"

В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где местная "Северсталь" на своём льду одержала победу над астанинским "Барысом" со счётом 3:2, передают Vesti.kz

Поделиться
1

В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где местная "Северсталь" на своём льду одержала победу над астанинским "Барысом" со счётом 3:2, передают Vesti.kz

Хозяева оформили результат усилиями Кирилла Пилипенко, который дважды поразил ворота соперника, и Никиты Камалова. У гостей отличились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.



После шести сыгранных встреч "Северсталь" набрала шесть очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Барыс" с тем же количеством баллов располагается на восьмой позиции в Восточной конференции.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Беларусь, Минск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 сентября 21:10   •   не начат
Динамо Мн
Динамо Мн
(Минск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Динамо Мн
Ничья
Барыс
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!