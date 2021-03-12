"Одна из самых жестких серий". Тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом" в плей-офф

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над "Барысом" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что не давал своим игрокам установку играть жестче.

- Мы сегодня смогли положиться на наше большинство. Спасибо "Барысу" за серию. Это, наверное, одна из самых жестких серий первого круга была. Хорошая, мужская серия, - сказал Воробьев на пресс-конференции.

- Была какая-то установка жестче играть?

- Нет, не было. Но тут с двух сторон было. Но это плей-офф, ребята.

Напомним, "Барыс" в решающем матче на своем льду проиграл "Металлургу" со счетом 3:5 и уступил в серии 2-4, завершив сезон.

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