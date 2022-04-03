Один из лидеров "Барыса" договорился с другим клубом КХЛ

©ХК "Барыс"
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Екатеринбургский "Автомобилист" договорился о подписании контракта с нападающим Кертисом Волком, сообщает "СЭ".

Также в клуб перейдет защитник ярославского "Локомотива" Денис Баранцев. Контракты обоих игроков истекают 30 апреля.

Канадский хоккеист с казахстанским паспортом прошедший сезон провел в составе "Барыса", где в 52 матчах набрал 45 (13+32) очков. Он играет за столичный клуб с сезона 2018-2019. 30 апреля форвард станет свободным агентом.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист


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