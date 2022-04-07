"Металлург" обыграл на выезде "Трактор" в третьем матче серии финала плей-офф Восточной конференции.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче во втором периоде открыл нападающий "Трактора" Никита Тертышный. Однако в третьем периоде точные броски защитника Ярослава Хабарова и нападающего Николая Голдобина принесли "Магнитке" волевую победу.

Таким образом, "Металлург" вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра пройдет также в Челябинске 9 апреля.

Напомним, что "Металлург" в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша "Барыс". Счет серии 4:1 в пользу магнитогорского клуба.

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