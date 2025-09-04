Российский специалист Михаил Кравец готов возглавить сборную Казахстана по хоккею, если это позволят международные правила. Об этом новый наставник "Барыса" заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Астане.

По словам Кравца, для него было бы важным поработать с национальной командой.

"С моим паспортом нельзя стать тренером сборной Казахстана. По главному тренеру, я так понимаю, это правило международное. Если будут какие-то изменения, конечно, с удовольствием. И это для меня тоже было бы важно", - сказал Кравец.

