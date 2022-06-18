Форвард сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко останется в "Барысе" на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Хоккейная правда", руководство и новый тренерский штаб клуба из столицы Казахстана заинтересованы в том, чтобы он остался в "Барысе".

Близок к тому, чтобы продолжить выступление в столичной команде, и канадский нападающий Линден Вей.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Барыса" стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.