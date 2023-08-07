Новичок "Барыса" сделал заявление после прибытия в Астану

Новичок "Барыса" Райли Барбер поделился своими мыслями после прибытия в Астану, сообщают Vesti.kz. В аэропорту американского хоккеиста встретили кумысом и баурсаками.

Стороны заключили соглашение на один сезон.

"Это был долгий день, но я рад быть здесь. Мне не терпится увидеть команду и приступить к тренировкам. Мне кажется, у нас собралась хорошая команда, которая поборется за плей-офф.

Моя цель на предстоящий сезон - выкладываться каждую игру, постараться обойтись без травм. Мне не терпится увидеть город, познакомиться с командой. Завтра в планах есть посетить Barys Store и купить атрибутику команды. Всем спасибо за поддержку! Мне не терпится выйти на лед и сыграть за "Барыс"!", - сказал игрок в интервью пресс-службе клуба.