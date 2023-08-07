Новичка "Барыса" встретили кумысом и баурсаками в аэропорту Астаны

Новичок "Барыса" Райли Барбер прилетел в Астану. В аэропорту американского хоккеиста встретили кумысом и баурсаками, сообщают Vesti.kz.

Ранее казахстанский клуб заключил соглашение с 29-летним нападающим на один сезон.

В прошлом сезоне он выступал за "Техас Старз". В регулярном чемпионате АХЛ провел 69 матчей и набрал 64 (32+32) очка, в 8 играх плей-офф записал в свой актив 5 (2+3) результативных баллов.

В 2012 году его задрафтовал "Вашингтон Кэпиталз". В НХЛ Барбер сыграл 16 матчей без набранных очков за "Вашингтон", "Монреаль Канадиенс" и "Детройт Ред Уингз".

О том, сколько за год заработает Барбер в "Барысе", можно узнать здесь.

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