Стала известна зарплата нападающего из НХЛ в "Барысе"

Стало известно, сколько заработает новичок "Барыса" Райли Барбер за следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Обновленный список заработных плат игроков опубликовал "Спорт-Экспресс". Согласно этим данным, Барбер за год заработает 55 миллионов рублей, что составляет около 259 миллионов тенге.

Напомним, астанинский клуб объявил о подписании контракта с американским форвардом накануне. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года. В НХЛ Барбер провел 16 матчей.

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