"Барыс" подписал нападающего из НХЛ

ХК "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Райли Барбером, сообщают Vesti.kz. Одностороннее соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 29-летний американский хоккеист выступал за "Техас Старз". В регулярном чемпионате АХЛ он сыграл 69 матчей и набрал 64 (32+32) очка, в 8 играх плей-офф записал в актив 5 (2+3) результативных баллов.

В 2012 году его задрафтовал "Вашингтон Кэпиталз". В НХЛ Барбер провел 16 матчей без набранных очков за "Вашингтон", "Монреаль Канадиенс" и "Детройт Ред Уингз".

В 2022 году Барбер дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе. На его счету 16 матчей в НХЛ и более 430 матчей в АХЛ.

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