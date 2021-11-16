Нокаут для Назарова, или почему "Барыс" должен разгромить бывшего тренера в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" начинает выездную серию игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) встречей с "Сочи", в которой обязан обыгрывать аутсайдера Западной конференции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Два последних матча регулярного чемпионата казахстанцы проиграли, уступив на своем льду лидерам конференций. Новая серия игр не станет простой, ведь соперники тоже борются за выход в плей-офф, но календарь удобен. Конкуренты выстроены по нарастающей.

Первым будет ХК "Сочи", который возглавил бывший главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Назаров. Специалист известен своим боевым характером, а его новые подопечные не могут отыграть матч без драки. Но определенный позитив в результатах есть - за полтора месяца работы выиграны шесть игр и "Сочи" - не последний клуб в таблице.

Российские хоккеисты еще не входят в топ-8 на "Западе", но отставание от "Спартака" сократилось до четырех побед. В похожей ситуации "Барыс", который выпал из зоны плей-офф, но отстает всего на три балла от восьмого места. Кто фаворит? Однозначно это казахстанцы.

"Барыс" качественно укрепился и способен обыграть россиян, у которых только теоретические шансы на выход в Кубок Гагарина и одна из худших оборонительных линий в лиге. Да, у "Сочи" игровой всплеск, но их соперники тоже мотивированы, а Никита Михайлис (13+17), который в новейшей истории россиянам еще не забивал, просто в огне.

Поэтому ждем уверенной победы в два-три гола. Не исключаем драку, ведь Назаров не станет легко уступать, попробовав переломить ход встречи, но "Барысу" эта пара очков нужнее. Очередная неудача может отдалить от возможности вернуться в топ-8 - "Сочи" не тот соперник, который должен создавать проблемы. Команда Назарова должна быть нокаутирована.

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Добавим, что, помимо матча с "Сочи", который состоится сегодня, 16 ноября, "Барыс" сыграет со "Спартаком" (18 ноября) и "Северсталью" (20 ноября). Ранее был обнародован список игроков, которые отправились на выездную серию.