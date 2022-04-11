Нокаут за 15 секунд. Неожиданно выявился первый финалист Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Трактор" из Челябинска в пятом матче полуфинала плей-офф и поборется за Кубок Гагарина, передает корреспондент Vesti.kz.

Победный гол в матче был забит на 15-й секунде до финальной сирены: отличился Григорий Дронов. Отличился российский хоккеист при счете 1:1 и вывел магнитогорцев в следующий круг.

За "Металлург" выступают игроки сборной Казахстана - защитник Алексей Маклюков и форвард Павел Акользин.

Соперником в финале станет победитель пары СКА - ЦСКА, где впереди клуб из Санкт-Петербурга (3:2). За москвичей выступает еще один из сборной Казахстана - защитник Даррен Диц.

Добавим, что "Металлург", который выиграл регулярный чемпионат, в первом круге плей-офф выбил казахстанский "Барыс" (4:1).

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