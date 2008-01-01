"Не знал никого из команды". Новичок "Барыса" рассказал о первой тренировке

Финский защитник "Барыса" Алекс Линтуниеми поделился первыми впечатлениями от тренировки со своей новой командой и рассказал о целях на нынешний сезон, сообщает "Шайба.kz".

"Я играл дома в Финляндии. Затем получил новость о том, что приеду сюда. До этого тренировался около месяца самостоятельно. Сегодня провел свою первую тренировку в "Барысе", и она получилась хорошей. С нетерпением жду начала игр.

Мы довольно усердно тренируемся в быстром темпе. Ребята постоянно придерживаются высокого темпа, так что это хорошо. Не знал никого из команды. Немного общался с Йони Ортио, потому что он тоже финн. Играл против некоторых ребят в Америке, таких как Мэттью Фрэттин. Я играл против него много раз. В целом все парни очень хорошо поприветствовали меня.

Йони Ортио помог мне адаптироваться, показал, что и где находится в раздевалке, к кому могу обращаться в случае чего. Он мне очень помог. Моя цель - играть на высоком уровне, помочь команде выйти в плей-офф и хорошо его провести", - сказал он.



