"Не было смысла держать в голове все расклады". Защитник "Барыса" рассказал о готовности к плей-офф

Защитник "Барыса" Алексей Маклюков прокомментировал поражение от "Авангарда" и рассказал о готовности команды к старту плей-офф, передает "Шайба.kz".

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина казахстанский клуб сыграет с магнитогорским "Металлургом". Накануне завершился регулярный чемпионат КХЛ, в последнем матче которого "Барыс" проиграл омичам.

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

- Два периода были равными. Ни одна из команд не владела инициативой. Вязкая игра с обилием силовой борьбы. В третьем периоде что-то пошло не так, пропустили голы, отсюда и проигрыш. Не знаю, с чем это было связано. Случилось как случилось.

- Можно сказать, что Илья Ковальчук сделал разницу?

- Да какая разница, Ковальчук, не Ковальчук. "Авангард" сделал разницу, в принципе. Выходим играть против команды, а не против отдельных людей. У него получилось сегодня набрать очки, но в целом играла команда.

- Физически подсели в конце?

- Не знаю. Физически вроде неплохо смотрелись, но где-то не дотерпели. Не могу сказать, в чем точно причина. С лавки особо было непонятно, в чем именно провалились.

- Так получилось, что вам было все равно, выиграть или проиграть. И так, и так остались бы на шестом месте.

- В плане турнирной таблицы игра ничего не решала, но все равно самолюбие у нас есть, как ни крути. Нам надо выигрывать матчи. Какая разница, что остались бы на том же месте. Крайний матч регулярного чемпионата хотелось бы выиграть. Тем более с "Авангардом" все игры у нас такие принципиальные, от ножа. Но вот сегодня не получилось.

- Но "Барыс" мог решить судьбу "Авангарда", который мог спуститься на третье место и выйти, возможно, как раз на "Барыс".

- Да, было много раскладов. Не было смысла держать их все в голове. Мы вышли играть.

- Что ожидаете в плей-офф? Болельщики переживают.

- У нас есть день-два на подготовку. Чего ждать? Побед. Мы сделаем все возможное. Есть травмированные ребята. За эти полтора дня доктора предпримут усилия, чтобы вернуть их в строй. Не имеет значения, на кого выйдем. Что сейчас гадать... От нас уже ничего не зависит.

- Тренер "Авангарда" сказал, что он рад, что они не попали на "Барыс".

- Не знаю, есть разные мнения. Выходят статьи, что чуть ли не каждая команда Востока желает на нас попасть, а на деле получается немного по-другому. Наверное, мы не очень приятный соперник. Если брать сезон, даже последние три, что уж там, то с "Авангардом" может быть как феерия, так и наоборот.

- Что случилось в концовке матча, когда удалили Даррена Дица?

- Не люблю про судей много и часто говорить. Я не судья, но показалось, что игрок "Авангарда" первый нанес удар, потом другой игрок вступился... Не знаю, как там со стороны судей. Как случилось, так случилось. Не скажу, что мы проиграли из-за этого момента.

- Говорят, что болельщиков пустят на арену.

- Подсказывают, что пока это еще неточная информация. Конечно, весь сезон играть без болельщиков - это не передать словами. Первый раз в жизни такое. Весь сезон играешь дома без эмоций. Что объяснять... И так все понятно. Очень тяжело. Кто бы что ни говорил, а без поддержки тяжело играть. Если получится, то, конечно, будет здорово. Если не получится, то продолжим играть так же, что поделать.

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