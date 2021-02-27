"Барыс" узнал соперника в плей-офф КХЛ

Казахстанский "Барыс" узнал соперника в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Борьбу за Кубок Гагарина подопечные Юрия Михайлиса начнут противостоянием с магнитогорским "Металлургом". Серия продлится до четырех побед.
"Барыс" начнет серию 2 марта на выезде.
Добавим, что "регулярку" казахстанский клуб завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции, а "Металлург" финишировал третьим.
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