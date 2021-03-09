"Спорт-Экспресс" подвел итоги четвертого матча серии между казахстанским "Барысом" и магнитогорским "Металлургом" (4:2) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

"Прибили удаления и "Магнитку", которая вела дважды по ходу четвертого матча в Нур-Султане, но так и не сумела оторваться от "Барыса". Причем моментов магнитогорцы насоздавали как минимум на полтора матча, но почти все они раз за разом разбивались об Йони Ортио. Во многом именно благодаря монументальному финну команды докатили до середины третьего периода со счетом 2:2, а дальше парней Ильи Воробьева подвела дисциплина. Меньше чем за десять минут до сирены "Металлург" собственноручно подарил болельщикам из Нур-Султана как минимум еще один матч в столице Казахстана, заработав в течение 30 секунд два удаления подряд. И такому мастеру, как Роман Старченко, полторы минуты в формате "5х3" оказалось более чем достаточно, чтобы вернуться в Магнитогорск с равным счетом в серии", - пишет издание.

Счет в серии - 2-2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.