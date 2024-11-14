Названа причина, по которой "Барыс" не расторг контракт со шведским вратарем

Стало известно, почему шведский вратарь Юхан Маттссон не покинул "Барыс" после изменений в руководстве клуба и тренерском штабе, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", причина, по которой казахстанский клуб еще не расторг соглашение с Маттссоном, у астанчан нет денег, чтобы выплатить игроку компенсацию за расторжение контракта.

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Маттссон стал игроком "Барыса" летом, заключив соглашение на один сезон до 31 мая 2025 года. Большую часть своей карьеры голкипер провел в чемпионате Швеции, однако последние три года играл в Континентальной хоккейной лиге, защищая цвета рижского "Динамо", екатеринбургского "Автомобилиста" и санкт-петербургского СКА.

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Напомним, что после вышеназванных изменений было объявлено, что столичную команду покинут иностранные хоккеисты. Как известно, казахстанец Галым Мамбеталиев на посту главного тренера сменил россиянина Вячеслава Буцаева, а новым генеральным директором стал Нурлан Оразбаев, сменивший в этой должности Бориса Иванищева.

"Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 16 очков в 25 матчах. Следующую игру астанчане проведут на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым" 15 ноября.