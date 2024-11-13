"Барыс" одержал пятую победу в КХЛ

Сегодня, 13 ноября, столичный "Барыс" сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступил нижнекамский "Нефтехимик", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанцев. У "Барыса" шайбами отметились Алихан Омирбеков и Кирилл Панюков.

"Нефтехимик" с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 16 баллов.

Очередную выездную серию в "регулярке" "Барыс" завершит матчами с уфимским "Салаватом Юлаевым" (15 ноября) и "Сочи" (17 ноября).