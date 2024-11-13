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Вчера 23:18
 

"Барыс" одержал пятую победу в КХЛ

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"Барыс" одержал пятую победу в КХЛ ©ХК "Барыс"

Сегодня, 13 ноября, столичный "Барыс" сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступил нижнекамский "Нефтехимик", передают Vesti.kz.

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Сегодня, 13 ноября, столичный "Барыс" сыграл очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступил нижнекамский "Нефтехимик", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанцев. У "Барыса" шайбами отметились Алихан Омирбеков и Кирилл Панюков.

"Нефтехимик" с 25 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 16 баллов.

Очередную выездную серию в "регулярке" "Барыс" завершит матчами с уфимским "Салаватом Юлаевым" (15 ноября) и "Сочи" (17 ноября).

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