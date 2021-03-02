"Спорт-Экспресс" спрогнозировал победителя пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским "Металлургом" и казахстанским "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Металлург" (3) - "Барыс" (6)

Здесь фавориту точно не будет легко - у "Барыса" есть лучший атакующий защитник КХЛ Даррен Диц, качественные легионеры и вратарь Карлссон, который в 37 лет выдает лучший сезон в лиге. Преимущество "Магнитки" в подборе игроков должно сказаться, но всухую серию выиграть им вряд ли удастся.

В целом же магнитогорцы видятся главным конкурентом "Ак Барса" на "Востоке". У "Магнитки" очень опытный состав: лидеры команды Чибисов, Яковлев, Прохоркин, Плотников, Бек, Расмуссен далеко не ветераны и находятся в отличной форме. Роль Сергея Мозякина в "Магнитке" все меньше, но в плей-офф наличие такого игрока должно пойти на пользу.

Матчи пройдут 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10, 12 и 14 марта

Прогноз "СЭ": 4-2", - говорится в заметке.