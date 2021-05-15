"На него претендовали другие клубы КХЛ". В "Ак Барсе" высказались о трансфере воспитанника "Барыса"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов прокомментировал переход казахстанского форварда Кирилла Панюкова из "Барыса". Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2023 года.

"Панюков - разноплановый праворукий нападающий, который будет полезен и в атаке, и в обороне. Таких форвардов было мало на рынке в это межсезонье, на него претендовали другие клубы лиги, но нам удалось выиграть конкуренцию. У Кирилла хороший возраст, ему только 23 года. Парень провел хороший сезон, результативно сыграл в плей-офф - он боец, вел команду за собой, кубковые игры были показательны. Уверены, что он будет прогрессировать в нашем клубе", - приводит его слова пресс-служба казанцев.

Напомним, что в регулярном чемпионате прошедшего сезона Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов. В плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.

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