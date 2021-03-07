"Мы здорово противостояли". Якоб Лилья - о стимуле "Барыса", серии с "Магниткой" и игре при болельщиках

Форвард Якоб Лилья, забивший единственный гол "Барыса" в проигранном "Металлургу" домашнем матче первого раунда плей-офф, отметил, что на этой стадии игры намного тяжелее. Он назвал причины поражения и отметил, что при болельщиках проводить встречи намного веселее, передает сайт столичного клуба.

- Очень плотная игра. Мы играли неплохо. Проиграли всего в одну шайбу. У нас было много возможностей забить. Сегодня мы уступили именно в этом компоненте. Но это только третий матч, поэтому все еще впереди.

- Когда ты выбегал на ворота, вся арена громко кричала. Всем казалось, что ты точно забьешь. Тебе помогла поддержка болельщиков?

- Да, конечно. Играть при поддержке болельщиков намного веселее. Классные эмоции, давно не испытывал их. Когда ты перехватываешь шайбу и выходишь к воротам, а в это время весь стадион начинает кричать, то это совершенно иные ощущения. Безусловно, сегодня болельщики помогли нам.

- Первый период был за вами, но затем соперник начал давить. У вас было много моментов, но не хватало последнего броска. Что нужно, чтобы выиграть следующий матч?

- Согласен, обе команды играли хорошо. Так бывает, когда встречаются два хороших соперника. Очень плотная борьба. Невозможно контролировать весь матч, даже если ты этого хочешь. Соперник тоже играл хорошо. У них сильная команда. Думаю, мы здорово им противостояли. У нас было много хороших моментов. Нам надо лучше вводить шайбу в зону. И это не так просто, как выглядит. Но у нас было много отличных атак. Считаю, что мы провели достойный матч.

- Каков хоккей в плей-офф? Какие ощущения? Ведь регулярный чемпионат был очень непростым.

- Игры плей-офф намного тяжелее. Здесь больше силовой борьбы. Но в то же время интересно играть с одним и тем же соперником. Игры более интенсивные, поскольку играем каждый матч друг с другом. Но играть в плей-офф гораздо интереснее. Теперь имеет большое значение, играем мы дома или в гостях, теперь и у нас есть болельщики. Это дополнительный стимул для нас.

Напомним, "Барыс" проиграл накануне со счетом 1:2. В серии до четырех побед "Магнитка" ведет 2-1. Следующий матч команды проведут завтра, 8 марта, в Нур-Султане.

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