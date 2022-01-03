"Мы владели инициативой". Юрий Михайлис - о разгроме соперника и первой победе "Барыса" в новом году

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал крупную победу над рижским "Динамо" в первом матче в новом году.

Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев.

- Хорошая игра. Создали много голевых моментов. У нашей команды было явное преимущество. Мы три периода владели инициативой. Очень много играли в зоне соперника, много давили, много бросали. Как итог - заброшенные шайбы. Наших нападающих прорвало. Команда здорово подготовилась к этой игре. Знали, что соперник в последних матчах достойно выглядел, в четырех играх они брали очки. Мы были к этому готовы. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Всех с новым годом. Команда отплатила своей игрой, порадовала всех, - цитирует Михайлиса пресс-служба клуба.

Следующий матч "Барыс" проведет также дома - 5 января примет магнитогорский "Металлург".