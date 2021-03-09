"Молодцы, мужики, мощный характер". "Барыс" показал раздевалку после второй победы над "Магниткой"

Казахстанский "Барыс" показал видео своей раздевалки после волевой победы над магнитогорским "Металлургом", сообщают Vesti.kz.

Подопечные Юрия Михайлиса в четвертом матче вырвали победу со счетом 4:2, дважды отыгравшись по ходу игры, и сравняли счет в серии плей-офф КХЛ - 2-2.

"Всех с победой, молодцы, мужики, наш характер, мощный характер. Все сегодня отработали только на победу. Мы эту борьбу выиграли. Всех с победой, красавцы", - сказал Михайлис в раздевалке.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде 10 марта в Магнитогорске.