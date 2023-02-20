"Может, за контракты ребята будут биться". "Барысу" сообщили исход матча с "Авангардом" в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана). Он предсказал российскому клубу победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Омске и начнется в 19:30 по времени Астаны.

Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс"

"В предыдущем туре "Барыс" героически вырвал два очка у "Куньлуня", но… Пациент может как угодно кривляться на операционном столе, но если доктор сказал "в морг", значит - в морг. И лучше всего о том, куда ушел астанинский поезд, когда "Барысу" надо было пить "Боржоми" и где остались казахстанские почки, свидетельствует тот факт, что победы в двух следующих матчах не только не позволят казахстанской команде вернуться в зону плей-офф, но даже просто уйти с последнего места Восточной конференции. То есть выдавать на-гора очередные подвиги Геракла "Барыс" еще три матча может. Но толку от этого не будет.

Отсутствие турнирных задач отнюдь не повлияло на бомбардирские качества казахстанских форвардов. Они не стали забивать больше, не стали раскованнее и даже с "Куньлунем" вторую и победную шайбу вымучили только в овертайме. Оборона, безусловно, дело хорошее, но что делать в Омске с такой атакой, забрасывающей в час по чайной ложке?! Соперники в этом сезоне встречались уже пять раз, и казахстанцы сумели победить лишь однажды, в самом начале сезона, когда "Авангард" уже не видел белого света в сверхдлинной выездной серии. Но как только "ястребы" белый свет увидели, счастье для казахстанцев закончилось и начались трудовые будни.

Учитывая все вышеизложенное, предположу, что зачем-то "Барыс" будет разрываться напополам в Омске. Может, за контракты ребята будут биться, может, весь неиспользованный в клубе премиальный фонд будет брошен на три оставшихся матча. Но много заброшенных шайб ожидать не следует, и тотал выше 7,5 не улетит точно. А два очка в итоге "ястребы" наберут.

Их-то поезд идет по расписанию", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, перед этой игрой омичи с 79 очками располагаются на шестом месте в таблице Восточной конференции, в которой астанчане находятся на последней, 11-й строчке, набрав 61 балл.