Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис заявил, что канадский форвард команды Мэттью Фрэттин сыграет в ближайших матчах КХЛ, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Не было должного настроя на игру у нас, пытались исправить ситуацию, но ничего не получалось. Очень плохо играли сегодня в обороне, в средней зоне, в атаке. Будем делать выводы, исправляться. В следующем матче будет совсем другая игра. Мэтт Фрэттин едет с нами в поездку на следующей неделе, рассчитываем, что сыграет в ближайших матчах", - сказал Михайлис журналистам.

Напомним, "Барыс" сегодня проиграл "Сибири" в Нур-Султане со счетом 1:5. Фрэттин из-за травмы не играл с 23 января. В текущем сезоне форвард набрал 25 очков (11 голов, 14 передач) в 47 матчах.