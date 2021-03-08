Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над "Металлургом" в четвертом матче серии в рамках первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2. При этом по ходу игры "Барыс" дважды выступал в роли отыгрывающегося.

- Эмоциональная и напряженная игра. Много борьбы и столкновений. Хорошо реализовали большинство. Также выстояли 3 на 5. Пропустили один гол в меньшинстве, но ничего страшного. Всех с победой.

- Фил Вароне не доиграл второй период. Как он себя чувствует?

- Врач команды обследует.

- Ввиду различных травм центральных нападающих все меньше и меньше. Что планируете делать? Будете кого-то менять по позициям и передвигать?

- У нас есть еще центральные нападающие.

- В третьем периоде повели в счете. Как надо было сыграть последние семь минут, учитывая все эти столкновения и конфликты?

- В принципе, мы продолжали играть так же. Сказали ребятам, что ничего не надо менять - активно прессинговать в своей зоне и выводить шайбу в среднюю зону.

- У Даррена Дица была небольшая травма. Ничего серьезного?

- Нос разбили, но ничего не страшного.

- Игра шла кость в кость. Это такое напряжение?

- Это плей-офф. Думаю, игра в Магнитогорске будет еще тяжелее. Мы к этому готовы.

- Второй матч со зрителями. Видно, что совсем другие эмоции.

- Да-да. В первом матче, когда зрители пришли, чувствовали воодушевление, гордость за команду. И тогда, и сегодня ребята очень здорово играли. Спасибо зрителям за поддержку. Мощная поддержка. Мы это чувствовали.

- Учитывая эту яркую победу, у вас появилось психологическое преимущество?

- Счет 2:2 в серии. Борьба продолжается

Таким образом, "Барыс" сравнял счет в серии - 2-2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.