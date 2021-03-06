Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис извинился перед болельщиками за поражение от "Металлурга" в третьем матче серии плей-офф КХЛ, который прошел в Нур-Султане при частично заполненных трибунах.

- Хороший матч. Настраивались. Спасибо нашим болельщикам. Извиняюсь, что не выиграли сегодня и не сделали им подарок. Они пришли поддержать нас. Хороший эмоциональный фон. Ребята это чувствовали. Мы ощутили ту поддержку, которой нам не хватало в сезоне. Спасибо всем.

По игре. Хороший и мощный первый период. Во втором периоде немножко эмоции ушли, пока там со льдом разбирались. Потеряли концентрацию, пропустили два быстрых гола. В третьем периоде ребята здорово играли. Единственное, в большинстве волновались, надо было сравнивать счет. Где-то не хватило точных передач и точных бросков. Старались исправить ситуацию и забить.

- Наша защита сыграла слишком нежно и гостеприимно в своей зоне. Как будете решать эту проблему? Увидим ли мы Валерия Орехова, Самата Данияра и так далее?

- Завтра у нас будет целый день. На тренировке посмотрим, кто в каком состоянии находится. Уже после этого будем решать.

- Сегодня было крайне низкое количество выигранных вбрасываний. Как только проигрываем вбрасывание, вся пятерка мчится и прижимается к своим воротам, атака захлебывается. Как будете решать эту проблему?

- Да, первый гол пропустили после проигранного вбрасывания в своей зоне, не заблокировали бросок. Завтра на тренировке будем решать, отрабатывать.

В свою очередь главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев прокомментировал победу над "Барысом" так: "Плотная, жесткая и напряженная игра на маленькой площадке, что и ожидалось. В первом периоде нам понадобилось время, чтобы приспособиться. Рады, что выиграли".

Напомним, "Барыс" проиграл "Металлургу" со счетом 1:2. Голы забили: Якоб Лилья (15-я минута) у "Барыса", Николай Голдобин (24) и Егор Мартынов (27) у "Металлурга". Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Магнитки". Четвертый матч команды проведут в Нур-Султане 8 марта.