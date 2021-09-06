"Михайлис активно шел на эксперименты". КХЛ - о втором поражении "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте отметила второе поражение "Барыса" в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с магнитогорским "Металлургом" прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Юрий Михайлис оставил в запасе Романа Савченко, "раздев" на игру только шесть защитников, а в качестве основного вратаря выбрал Йони Ортио. В "Металлурге" выбыл из-за травмы Григорий Дронов, которого заменил Ярослав Хабаров, а Василий Кошечкин уступил место в воротах Юхе Олкинуоре.

Хозяева на старте встречи дважды играли в большинстве, но не смогли его реализовать. В равных составах магнитогорцы тоже выглядели предпочтительнее, особенно выделялся новичок Денис Зернов. "Барсы" сохранили нули на табло в первом периоде только благодаря вдохновенной игре Ортио, отразившего 11 бросков.

После перерыва хозяева заметно прибавили - теперь спасать свою команду чаще приходилось уже Олкинуоре. Вскоре Самат Данияр и Мэттью Фрэттин заработали удаления с интервалом в пять секунд. Астанчане выстояли, после чего на пару с соперниками начали играть "без средней зоны". Несмотря на открытый хоккей, благодаря обоим вратарям и на второй перерыв соперники ушли при счете 0:0.

На старте третьего периода Якоб Лилья, реализовав большинство, открыл счет. Через несколько минут Максим Карпов ловко подставил клюшку под бросок Линуса Хультстрема - также в численном преимуществе. Тренеры продолжали тасовать игровые сочетания, особенно активно шел на эксперименты Михайлис. После нескольких голевых шансов игра немного успокоилась, казалось, что овертайм неминуем. Однако атака, разыгранная Михаилом Пашниным и Андреем Чибисовым, завершилась голом за полторы минуты до сирены", - говорится в тексте.

Для казахстанского клуба это поражение стало вторым в КХЛ-2021/22. В первом матче подопечные Юрия Михайлиса уступили уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1:5.

Следующую игру "Барыс" также проведет на своем льду против хабаровского "Амура" 8 сентября.

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