Михаил Кравец оценил камбэк "Барыса" и третью победу подряд в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец оценил волевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" (2:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

"Барыс" сотворил камбэк и выиграл третий матч подряд в КХЛ

"Хочу поблагодарить болельщиков, сегодня было больше народа, нам приятно. Я думаю, ребятам это помогает играть лучше. Тяжёлый матч эмоционально против хорошей команды, против того соперника, с которым мы боремся за плей-офф. Я думаю, все игры будут с ними такими же.

Я рад, что после пропущенного гола мы сразу вернулись в игру, забросили хорошую шайбу. Немного удаления портят игру. Инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в той зоне, потом меньшинство, мы играем у себя. Естественно, соперник оживает. Тут же второе удаление. Это не очень хорошо, это не нужно.

Но ребята молодцы, отыграли с первой до последней секунды, отдали все силы, чтобы победить. Очень было много самоотверженности, ребята ловили шайбу на себя, забили хорошие голы. Даже когда ошибались, всему тренерскому штабу понравилось, что возвращались и исправляли чужие ошибки. Это важно. Мы рады, что взяли эти тяжёлые два очка", - приводит слова тренера Шайба.kz.