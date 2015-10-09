"Барыс" сотворил камбэк и выиграл третий матч подряд в КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 2:1.

Первыми успеха добились уфимцы, когда на 13-й минуте отличился Артур Фаизов. На это астанчане ответили заброшенными шайбами Джейка Масси и Алихана Асетова на 16-й и 33-й минутах соответственно.

Для "Барыса" это третья победа подряд в "регулярке". Ранее казахстанский клуб победил ярославский "Локомотив" (4:0) и "Сочи" (2:1 ОТ).

"Барыс" набрал 27 очков и поднялся на промежуточное, седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 23 очками располагается на предпоследней, десятой строчке.

Следующую игру "Барыс" проведёт на своём льду с омским "Авангардом" 23 ноября.