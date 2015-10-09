Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 21:25
 

"Барыс" сотворил камбэк и выиграл третий матч подряд в КХЛ

  Комментарии

"Барыс" сотворил камбэк и выиграл третий матч подряд в КХЛ ©ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 2:1.

Первыми успеха добились уфимцы, когда на 13-й минуте отличился Артур Фаизов. На это астанчане ответили заброшенными шайбами Джейка Масси и Алихана Асетова на 16-й и 33-й минутах соответственно. 

Для "Барыса" это третья победа подряд в "регулярке". Ранее казахстанский клуб победил ярославский "Локомотив" (4:0) и "Сочи" (2:1 ОТ).

"Барыс" набрал 27 очков и поднялся на промежуточное, седьмое место в таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 23 очками располагается на предпоследней, десятой строчке.

Следующую игру "Барыс" проведёт на своём льду с омским "Авангардом" 23 ноября.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 17:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Авангард
Авангард
(Омск)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Авангард
Проголосовало 4 человек

