"Барыс" взял реванш: КХЛ оценила победу

Континентальная хоккейная лига разобрала победу астанинского "Барыса" над уфимским "Салаватом Юлаевым", передают Vesti.kz.

"Барыс" сотворил камбэк и выиграл третий матч подряд в КХЛ

Принципиальный матч

В Астане состоялась вторая встреча "Барыса" с "Салаватом Юлаевым" в текущем сезоне. Оба коллектива ведут борьбу за место попадание в восьмёрку сильнейших команд Востока, поэтому данный матч носил крайне принципиальный характер, учитывая ещё и то, что хозяева совсем недавно уступили уфимцам на родном льду в одну шайбу.

После неудачи в Сочи в рамку ворот "юлаевцев" вернулся Семён Вязовой. Евгения Сорокина в центре четвёртого звена заменил восстановившийся после повреждения Артём Пименов, а во второе сочетание поднялся Максим Кузнецов. Тренерский штаб хозяев вернул в стартовую тройку Макса Уиллмана. Появились в заявке нападающие Семён Симонов и Всеволод Логвин, сыгравшие вместе с Алиханом Омирбековым.

Уйма моментов в первом периоде

В первом периоде команды создали уйму опасных моментов, показав болельщикам активный, атакующий хоккей. Защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров первым из всех хоккеистов имел прекрасную возможность открыть счёт, однако попал в каркас ворот соперника. Чуть позже уже "юлаевцы" в затяжной атаке подобрали ключик к владениям Адама Шила: своё забрал молодой форвард уфимцев Артур Фаизов, доработавший момент до конца — 0:1. По ходу стартовой двадцатиминутки у голкипера хозяев возникли проблемы с экипировкой, поэтому на небольшой промежуток времени в воротах "барсов" вынужден был появиться Андрей Шутов. А на 16-й минуте нападающий "Барыса" Мэйсон Морелли на ложном движении сумел обхитрить Пименова и выдать классную поперечную передачу на подключившегося защитника Джейка Масси, уже ждавшего пас на дальней штанге — 1:1. Концовка первого отрезка получилась достаточно жаркой. После силового приёма Райли Уолша на Шелдоне Ремпале возле борта началась массовая потасовка, в которой приняли участие также Алихан Асетов и Девин Броссо.

Хозяева вырвались вперёд

Во второй двадцатиминутке остроты на площадке поубавилось и на первый план вышла уже оборона. Хозяева грамотно выстроили игру на поступах к своей зоне и в нужный момент вырвались вперёд. Сначала Морелли должен был решать эпизод в свою пользу, но в дело вмешался защитник гостей Александр Комаров, растянувшись, заблокировавший бросок по воротам, а уже в следующей атаке капитан "Барыса" Алихан Асетов своими действиями дезориентировал Вязового, отправив шайбу точно в "домик" — 2:1.

Астанчане дотерпели и одержали победу

Хозяева постарались не отдать инициативу "юлаевцам" в третьем периоде. В борьбе у борта досталось защитнику "Салавата Юлаева" Уайатту Калинюку, с болевыми ощущениями покинувшему лёд. Ключевой эпизод встречи наступил на 49-й минуте, когда Владислав Ефремов оставил уфимцев в меньшинстве, получив от судей "четвёрку". На благо команды Виктора Козлова, она в сложный момент игры выстояла и имела перспективы на то, чтобы спасти этот матч. Гости, однако, так заигрались в атаке, что предоставили возможность форварду "Барыса" Алихану Асетову убежать "1 в 0", но он не смог этим воспользоваться. За пару минут до конца основной времени "Салават" бросил все силы на спасение, но, увы, вновь потерпел неудачу. Астанчане дотерпели и одержали третью победу кряду, поднявшись на седьмую строчку Восточной конференция, обойдя по очкам хабаровский "Амур", - пишет сайт КХЛ.

До этой победы казахстанский клуб обыграл ярославский "Локомотив" (4:0) и "Сочи" (2:1 ОТ). Следующую игру в "регулярке" астанчане проведут на своём льду с омским "Авангардом" 23 ноября.