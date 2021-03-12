"Металлург" после победы над "Барысом" узнал соперника по второму раунду плей-офф

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары полуфиналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Три команды вышли во второй круг ранее и ждали исхода противостояния "Барыса" и "Металлурга", так как от этого зависела дальнейшая расстановка.

В итоге дальше прошла "Магнитка", которая обыграла казахстанский клуб в решающем матче в Нур-Султане, выиграв серию со счетом 4-2. В следующем раунде этой команде достанется омский "Авангард".

Другую пару составили казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".

Напомним, что "Барыс" завершил сезон.

"Барыс" проиграл в решающем матче "Металлургу" и вылетел из плей-офф КХЛ