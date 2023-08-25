"Место в воротах займет Шутов". "Барыс" анонсировал последний матч на Кубке Блинова

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 09:27
©ХК "Барыс"

Сегодня, 25 августа, "Барыс" проведет заключительный матч на предсезонном Кубке Блинова в Омске, пишет сайт клуба. Соперником будет "Нефтехимик".

Нижнекамцы ко встрече с астанчанами подходят с тремя поражениями подряд. Накануне "Нефтехимик" уступил "Локомотиву" - 2:4. Авторами заброшенных шайб стали Евгений Митякин и Наиль Якупов. На счету голкипера Эмиля Гарипова 35 спасений.

"Барыс" в среду в напряженном поединке переиграл "Авангард" (4:3) и впервые в истории стал победителем Кубка Блинова, причем произошло это досрочно. Дублем отметился Райли Барбер, еще по разу отличились Кирилл Савицкий и Самат Данияр. Вратарь Эдвард Паскуале отразил 21 бросок в створ.

С большой долей вероятности в предстоящей игре с "Нефтехимиком" место в воротах с первых минут займет Андрей Шутов.

Начало встречи в 11:00 по времени Астаны.

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