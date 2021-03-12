"Магнитка" травмировала двух хоккеистов "Барыса" в решающем матче плей-офф КХЛ

Сразу два хоккеиста "Барыса" не смогли доиграть решающий матч с магнитогорским "Металлургом". Нападающий Якоб Лилья и защитник Джесси Блэкер получили травмы в результате контрактного противостояния с соперником, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что казахстанский клуб в Нур-Султане уступил в шестом матче со счетом 3:5 и проиграл серию 2-4. По словам главного тренера команды Юрия Михайлиса, отсутствие ключевых игроков на льду сыграло свою роль.

"Хороший матч. Где-то, конечно, мы в меньшинстве сыграли не на должном уровне. Много удалялись. Но, опять же, в меньшинстве у нас и Блэкер травмировался, и Лилья, который играл большую роль в меньшинстве", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

Отметим, что перед этим матчем в лазарете "Барыса" находились форварды Фил Варон и Алихан Асетов, а также защитник Виктор Сведберг и Леонид Метальников.

Наставник "Металлурга" Илья Воробьев после выхода во второй раунд отметил, что серия получилась очень жесткой.