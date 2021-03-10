"Магнитка" потеряла ведущего защитника перед решающими матчами с "Барысом"

Защитник "Магнитки" Егор Яковлев не вошел в состав команды на пятый матч первого раунда плей-офф с "Барысом".

Как сообщает "СЭ", хоккеист пропустит ближайшие игры. Причина - травма руки, полученная в игре против казахстанского клуба.

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Напомним, в серии до четырех побед сейчас счет 2-2. Сегодня, 10 марта, команды сыграют в Магнитогорске. Затем матч пройдет 12 марта в Нур-Султане. Для выхода во второй раунд плей-офф КХЛ одной из команд нужно одержать еще две победы.

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина