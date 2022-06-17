Лидер "Барыса" попал в список самых дорогих игроков КХЛ

©ХК "Барыс"
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Сегодня 13:02

"Спорт-Экспресс" представил новую версию топ-листа самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Список состоит из 160 хоккеистов, которые получают зарплату 25 миллионов рублей и более. 

Так, представитель "Барыса" Никита Михайлис занимает 38-е место (50 миллионов рублей в год).

Самым же дорогим хоккеистом КХЛ является нападающий ярославского "Локомотива" Максим Шалунов - 90 миллионов рублей.

Напомним, в мае Михайлис принял квалификационное предложение "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита

Хоккей КХЛ
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Сегодня 13:02
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