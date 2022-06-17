"Спорт-Экспресс" представил новую версию топ-листа самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Список состоит из 160 хоккеистов, которые получают зарплату 25 миллионов рублей и более.
Так, представитель "Барыса" Никита Михайлис занимает 38-е место (50 миллионов рублей в год).
Самым же дорогим хоккеистом КХЛ является нападающий ярославского "Локомотива" Максим Шалунов - 90 миллионов рублей.
Напомним, в мае Михайлис принял квалификационное предложение "Барыса".Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!