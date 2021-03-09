"Летел клюшкой в лицо". Автор хет-трика Горди Хоу из "Барыса" - о драке и провокациях от "Магнитки"

Нападающий "Барыса" Кирилл Панюков поделился эмоциями от победы над "Металлургом" (4:2) в четвертом матче серии плей-офф КХЛ. Его слова приводит "Шайба.kz".

В той игре 23-летний форвард оформил хет-трик Горди Хоу: сделал результативную передачу, поучаствовал в драке и забросил шайбу.

- Хороший матч, очень эмоциональный. Много силовой борьбы, стычек и столкновений. Хорошо, что выиграли. Очень приятно. Важная победа. Присутствовали болельщики. Они дают нам большую энергию, эмоции. Это супер вообще. Просто не передать словами. Эмоционально чувствуешь себя классно.

- Когда увидели стадион с болельщиками в первом матче, мурашки были?

- Честно, да. Присутствовало волнение, был небольшой мандраж. Очень долго играли без болельщиков. Когда выходишь на лед и сам себя слышишь, как-то не очень ощущения, если честно.

- Сложно забивать в пустые ворота?

- Да, достаточно сложно. Признаюсь, это мой первый в жизни гол в пустые ворота. Первый раз вообще не хотел бросать, хотел продлить шайбу. И так получилось, что она встала на ребро и покатилась. Все начали кричать, что гол. Я сам руки поднял. Хорошо, что все так закончилось.

- А во второй раз целил в ворота?

- Да, там с неудобной руки. Понимал, что проброса не может быть. Просто в сторону ворот бросил. Удача была на моей стороне. Здорово, что выиграли. Это самое главное.

- Йони Ортио поблагодарил тебя за то, что теперь у него результативная передача?

- Да он вообще красавец. Это мы его поблагодарили. Супер, тащил, помог. Вся команда красавцы вообще, все выложились.

- Было много силовой борьбы. И у тебя была стычка. Как это произошло?

- Там была зона, свистнули уже. Я просто принимаю шайбу, а мне по клюшке бьют. Разворачиваюсь, а он уже летел, клюшкой в лицо. И все, пошла стычка. Просто с разворота немного не ожидал. Они пытаются провоцировать. Это плей-офф. Нужно быть к этому готовыми.

- Готовились ли заранее к провокациям со стороны "Металлурга"? Тренерский штаб сказал, как реагировать на них?

- Каких-то определенных слов не было. Просто каждый понимает, что это накал страстей. Ты приезжаешь на "пятак", и тебя будут провоцировать, бить в спину. Я там тоже стоял на "пятаке", защитник толкал, чувствую, вратарь бьет блином. Каждый пытается вывести соперника из себя, чтобы ты ответил и удалился. Нужно быть умнее, реагировать на это по-другому.