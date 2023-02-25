Легендарный защитник Кевин Даллмэн может вернуться в "Барыс"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 22:07
©ХК "Барыс"

Бывший капитан и защитник "Барыса" Кевин Даллмэн, один из успешнейших и знаменитых игроков столичной команды, может вернуться. Об этом сообщил президент клуба Борис Иванищев.

Ранее канадец, натурализованный для сборной Казахстана, заявил, что хотел бы помочь главному клубу в своей карьере и национальной команде. Иванищец отметил, что в мае на чемпионате мира в Риге будут проведены переговоры. В каком качестве Даллмэн может вернуться в команду, он не уточнил.

"Да, мы разговаривали. Это был предварительный разговор. Мы должны встретиться на чемпионате мира в Риге. Конкретики не было. Он изъявил желание помочь команде, сборной. Это будет еще обсуждаться", - цитирует Иванищева сайт "Барыса".

Напомним, Даллмэн, которому 26 февраля исполняется 42 года, провел в КХЛ 620 матчей в форме "Барыса" (восемь сезонов) и СКА - на его счету 182 шайбы и 289 результативных передач. В дебютном сезоне в КХЛ (2008/2009) он установил рекорд для защитников по количеству набранных очков в регулярном чемпионате (58), перебив достижение легендарного Вячеслава Фетисова.  Является семикратным участником Матчей всех звезд КХЛ. В 2013 году лига вручила Кевину награду "Джентльмен года". О завершении карьеры он объявил в августе 2019 года.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Даллмэн Кевин Сборная РК по хоккею

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