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Легенда "Барыса" и сборной Казахстана завершил игровую карьеру

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Легенда "Барыса" и сборной Казахстана завершил игровую карьеру Роман Старченко. ©ХК "Барыс"

Известнейший казахстанский нападающий Роман Старченко принял решение завершить карьеру игрока, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Барыса".

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Известнейший казахстанский нападающий Роман Старченко принял решение завершить карьеру игрока, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "Барыса".

В "Барысе" хоккеист провёл 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). В 871-й игре лиги форвард забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В завершившемся сезоне Роман помог "Номаду" завоевать золотые медали Pro Ligasy.

В составе сборной Казахстана Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них - в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.

Напомним, что в сезоне-2025/26 "Барыс" занял предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции и остался без плей-офф КХЛ.

Ранее казахстанский клуб принял решение по двум американским легионерам, а ещё один иностранный хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ.

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