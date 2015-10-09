"Барыс" принял решение по двум американским легионерам

Хоккейный клуб "Барыс" из Астаны сохранил в составе двух легионеров, передают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба клуба, астанчане заключили одностороннее соглашение с американским нападающим Мэйсоном Морелли на два сезона - до 31 мая 2028 года.

В первый же год в новой для себя лиге Морелли вошёл в тройку лучших бомбардиров "Барыса". В 63 играх он забросил 12 шайб и сделал 24 результативные передачи. При этом форвард выиграл 51,4 процента единоборств на точке вбрасывания и провёл 54 силовых приёма при среднем времени на льду в 19 минут.

Леонид Метальников, генеральный менеджер "Барыса":

"Мы приняли решение продлить контракт с Мэйсоном Морелли. Это надёжный и работоспособный форвард, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Он дал нам необходимую результативность и вошёл в топ-3 бомбардиров команды. Ждём от него стабильной игры и в предстоящем сезоне".

©ХК "Барыс"

Также "Барыс" подписал контракт с американским защитником Иэном Маккошеном на один сезон - до 31 мая 2027 года.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Маккошен с серьёзным отрывом стал лидером команды по количеству силовых приёмов (106). В 66 играх он забросил 3 шайбы и сделал 5 передач при среднем времени на льду в 18,5 минут.

Напомним, что в сезоне-2025/26 "Барыс" занял предпоследнее, десятое место в таблице Восточной конференции и остался без плей-офф КХЛ.

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