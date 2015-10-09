Лидер "Барыса" подписал контракт с клубом НХЛ

Генеральный менеджер "Монреаль Канадиенс" Кент Хьюз объявил о заключении однолетнего двустороннего контракта с 27-летним американским защитником Райлли Уолшем, передают Vesti.kz.

Сумма соглашения на уровне НХЛ составит 850 тысяч долларов.

Сезон-2025/26 Уолш провел в составе "Барыса" из Астаны, где показал феноменальную результативность:

• Сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ;

• Набрал 46 очков (16 голов и 30 передач);

• Занял третье место в списке самых результативных защитников всей лиги.

Уроженец Фрамингема (штат Массачусетс) был задрафтован в 2017 году клубом "Нью-Джерси Девилз" под общим 81-м номером и имеет в своем активе один матч в НХЛ. Ожидается, что праворукий хоккеист добавит глубины оборонительной линии системы "Канадиенс".

"Монреаль Канадиенс" завершил сезон-2025/26 в финале Восточной конференции НХЛ.

Главные итоги сезона:

• Регулярный чемпионат: 106 очков (48–24–10) и третье место в Атлантическом дивизионе;

• Плей-офф: обыграли "Тампу" (4-3) и "Баффало" (4-3), уступили "Каролине" (1-4);

• Рекорд: Коул Кофилд забросил 51 шайбу - лучший результат клуба с 1990 года.

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