"Конкурент за седьмое место". Эксперт сделал прогноз на матч КХЛ "Торпедо" - "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров"
на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Торпедо" - "Барыс"
. Он считает, что в этом противостоянии победит российский клуб.
Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.
"Даже удивительно, что во время паузы на Кубок Первого канала казахстанский клуб провел всего один матч. Ведь у него таких несыгранных матчей, как у барбоски блох - играть и играть. И вполне можно было бы зарядить "Барыс" матча на три-четыре, скажем, с Ригой, Минском, "Йокеритом" - и пусть бы там иностранщина рубилась себе вовсю, не отвлекая честных людей от матчей национальной команды. Но нет, "Барысу" нарисовали один матч с "Куньлунем", в котором казахстанцы отскочили только в овертайме. А теперь им ехать в Нижний Новгород, где играть с командой, которая с каждым последующим туром становится все больше и больше конкурентом "Барыса". Правда, уже не за восьмое, а за седьмое место.
По идее, казахстанские товарищи должны потребовать от нижегородцев возвратить должок, который те организовали, победив на выезде. В этом противостоянии вообще не принято побеждать на выезде. Здесь все было четко и понятно: приехал в гости - огребай. И тут - бац, "Торпедо" нарушило сложившуюся систему.
Но если не считать этого долга, то все остальное на стороне нижегородцев. Они беспробудно отдыхали аж с 15 декабря. Они обогнали в турнирной таблице "Сибирь" аж на шесть очков. Наконец, они играют с "Барысом" дома, а о значении своей площадки в этой серии мы уже все, что надо, сказали.
Поэтому рискну поставить на хозяев. Но очень осторожно. То есть поставлю на ничью в основное время, а уже после этого хозяева возьмут второе очко", - отметил он.
Перед этой игрой "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке.