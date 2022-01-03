Хабаровский "Амур" выиграл матч у "Адмирала" из Владивостока и настиг по очкам "Барыс" в Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

В дальневосточном дерби было забито восемь голов: "Амур" перестрелял соперников со счетом 5:3 и выиграл первую очную встречу в сезоне после трех поражений подряд.

Тремя очками отметился Святослав Гребенщиков, набравший во втором периоде три (2+1) очка. 27-летний россиянин оформил второй дубль в КХЛ.

"Амур" набрал 42 очка в 46 матчах и догнал "Барыс", который идет на восьмом месте, но сыграл на два матча меньше. Казахстанцы остаются в топ-8 по дополнительным показателям (из-за большего количества побед в овертаймах).

Добавим, что ранее "Барыс" объявил о возвращении в состав форварда сборной Казахстана, который не играл практически месяц, но сможет сыграть против рижского "Динамо". Матч начнется в 17:00.