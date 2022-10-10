Хоккейный клуб "Авангард" принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец, сообщается на сайте омичей.

В клубе объяснили свое решение.

"Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера", - отметил генеральный менеджер ХК "Авангард" Алексей Волков.

Напомним, что "Авангард" является конкурентом "Барыса" по Восточной конференции, в которой астанчане с 17 очками идут шестыми, а омичи с 13 очками располагаются на восьмой строчке.