Омский "Авангард" объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Поповым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Попов играл за "Темиртау" в чемпионате Казахстана. На его счету 28 (10+18) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В Казахстане хоккеист играл с 2020 года. Также на его счету 17 матчей за "Сарыарку".

В МХЛ Попов выступал за "Мамонтов Югры", сыграл 225 матчей, забросил 48 шайб, отдал 78 результативных передач.

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