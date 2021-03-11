Голевая комбинация в ворота магнитогорского "Металлурга" в исполнении игроков "Барыса" Кирилла Панюкова и Фила Варона замкнула лучшую десятку заброшенных шайб за февраль в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла 7 февраля в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Магнитки".

Напомним, что "Металлург" и "Барыс" соперничают между собой в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В серии до четырех побед ведет российский клуб - 3-2. Шестой матч команд пройдет 12 марта в Нур-Султане. Если "Барыс" выйдет победителем в дуэли, то во втором раунде встретится с казанским "Ак Барсом".