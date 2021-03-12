"Команде аплодировали стоя". Михайлис разобрал серию с "Магниткой" и извинился за окончание сезона

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис после вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что они гнали команду вперед, передает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что столичный клуб из-за пандемии весь сезон играл без зрителей, которых допустили только на плей-офф против "Магнитки".

Сегодня, 12 марта, "Барыс" проиграл решающий матч на своей арене со счетом 3:5 и уступил в первом раунде 2-4, завершив сезон.

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"По серии скажу, что да, могли и склонить чащу весов на свою сторону. Но, наверное, где-то не хватило терпения. В таких матчах, особенно как сегодня, терпения не хватило, где нужно перетерпеть соперника, дождаться своих моментов.

Спасибо нашим болельщикам. Огромная поддержка, мощная поддержка. Гнали команду вперед, поддерживали. И даже проиграли этот матч - наши болельщики стоя аплодировали нашим ребятам, нашей команде. Спасибо им огромное за эту поддержу. Извиняюсь, что мы не продлили эту серию и не выиграли эту серию, чтобы опять увидеть их на трибунах", - сказал Михайлис на пресс-конференции.

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