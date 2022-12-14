В клубе КХЛ высказались о переходе форварда сборной Казахстана в "Барыс"

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Сегодня 13:03
©ХК "Барыс"

Главный тренер омского "Авангарда" Михаил Кравец прокомментировал "Матч ТВ" переход хоккеиста Дмитрия Шевченко в казахстанский "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане объявили о контракте с игроком 5 декабря. Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2023 года.

- Тяжело расставаться вот так с игроками? Ведь это словно родной человек из семьи уходит.

- Конечно. Тем более, что как раз сейчас Дима понял, что от него требуется, и неплохо отыграл последние матчи. Когда игры у него не удавались, он сам подходил и извинялся, понимая, что именно не так на льду сделал. Нам удалось его убедить, а ему - перестроиться и начать играть правильно. Но есть ситуации, когда расставаться все равно приходится. Я очень надеюсь, что Шевченко успешно продолжит свою карьеру и добьется результатов в "Барысе".

Отметим, что Шевченко, вызывающийся в сборную Казахстана, выступал за "Авангард" с сезона-2021/22, сыграл 40 матчей и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности "-10". В период 2017-2021 годов он защищал цвета "Барыса".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард

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