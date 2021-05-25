Клуб Скабелки предложил контракт форварду "Барыса" из сборной Казахстана

В эти дни игрок выступает на ЧМ.

Антон Сагадеев. Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 20:57

ХК "Локомотив" сделал предложение о контракте нападающему "Барыса" Антону Сагадееву, передают РИА Новости.

Если казахстанский клуб не повторит это предложение в течение недели, нападающий станет игроком ярославского клуба, а "Барыс" получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Напомним, что в настоящий момент Сагадеев в составе сборной Казахстана выступает на чемпионате мира в Риге (Латвия). "Локомотив" же возглавляет экс-тренер "Барыса" и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

 

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Метки:
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