ХК "Локомотив" сделал предложение о контракте нападающему "Барыса" Антону Сагадееву, передают РИА Новости.

Если казахстанский клуб не повторит это предложение в течение недели, нападающий станет игроком ярославского клуба, а "Барыс" получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Напомним, что в настоящий момент Сагадеев в составе сборной Казахстана выступает на чемпионате мира в Риге (Латвия). "Локомотив" же возглавляет экс-тренер "Барыса" и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!